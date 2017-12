Israel amplia ofensiva em territórios palestinos Lançada desde o início da semana na Cisjordânia, a ofensiva do Exército de Israel se estendeu hoje até a Faixa de Gaza. O governo do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, continua levando adiante uma vasta operação que qualifica de "antiterrorista" especialmente em Jenin, cidade do norte da Cisjordânia assediada nos últimos cinco dias por tanques israelenses sob a alegaçãos de que ali se esconderiam inspiradores dos atentados suicidas islâmicos. "É uma autodefesa ativa", explicam representantes do governo israelense. Apesar de o presidente dos EUA, George W. Bush, ter ontem pedido a Sharon para moderar os ataques, fontes de Israel informaram que a operação é inevitável "para capturar os mentores do terror" que o líder palestino Yasser Arafat não quis deter para impedir a onda de violência da segunda intifada, iniciada em 28 de setembro de 2000. Durante conversações com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, Sharon, inclusive, não teve dúvidas em comparar Arafat com Osama bin Laden, a quem os EUA acusam de ser o mentor dos ataques terroristas em Nova York e Washington. Para a Autoridade Nacional Palestina (ANP), a ofensiva das Forças Armadas israelenses em Gaza e na Cisjordânia é um "complô para voltar a ocupar os territórios autônomos palestinos". "Sharon quer a guerra, por isso tratou de impedir a reunião entre Arafat e (o chanceler israelense Shimon) Peres", acusou hoje o ministro de Informações palestino, Yasser Abed Rabbo.