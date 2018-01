Israel amplia operação no norte da Faixa de Gaza A tropas israelenses ampliaram neste domingo uma operação no norte da Faixa de Gaza contra o lançamento de morteiros em áreas próximas a Israel. A ação israelense envolveu tanques e helicópteros e se concentrou no município de Beit Hanoun. Testemunhas afirmam que alguns soldados se posicionaram nos telhados dos edifícios mais altos e tomaram posições de franco-atiradores. Um soldado israelese feriu gravemente um palestino e as forças de Israel impediram, durante duas horas, que uma ambulância se aproximasse para remover o ferido. O exército informou apenas que foi atacado a tiros e revidaram.