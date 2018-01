Israel anuncia fim da operação militar contra palestinos Escoltados por veículos diplomáticos americanos e britânicos, blindados de transporte levaram hoje para uma prisão em Jericó seis palestinos acusados de participação no assassinato, em outubro, do ministro de Turismo de Israel, Reshavan Zeevi. Os suspeitos estavam no semidestruído quartel-general do líder palestino Yasser Arafat, em Ramallah. E a saída deles deve marcar o fim do confinamento de Arafat pelas tropas israelenses, iniciado em 29 de março. Como parte do acordo que permitiu a liberação de Arafat, os prisioneiros permanecerão em Jericó sob a custódia de agentes dos EUA e Grã-Bretanha. A proposta, formulada por Washington, foi aceita no domingo pelo gabinete israelense e pelos palestinos. Pouco depois da partida do comboio, testemunhas relataram que dez tanques de Israel começaram a deixar a área do QG de Arafat. Duas horas depois, em ritmo acelerado e sem incidentes, boa parte do contingente israelense já tinha deixado a cidade. Porta-vozes da Autoridade Palestina (AP) informaram que Arafat deixaria o complexo depois que o último tanque israelense deixasse Ramallah, enquanto a Rádio Israel anunciava o término "de fato" da controvertida Operação Muro de Defesa - como foi chamada a ofensiva israelense contra quase todas as cidades e aldeias palestinas da Cisjordânia. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, justificou a ação militar argumentando que ela se destinava a "desmantelar a infra-estrutura terrorista" dos grupos extremistas palestinos que desfecharam uma série de ataques suicidas contra cidadãos de Israel. Pouco depois, o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, fazia a primeira declaração oficial sobre o fim da ofensiva e instava os palestinos ao início de "negociações políticas imediatas". "A operação (militar) ficou para trás e consideramos que seu êxito dependerá da velocidade com que iniciaremos as conversações políticas", declarou. "A Autoridade Palestina viu como se derrubaram diante de seus olhos todos os objetivos que tinham fixado (antes da ofensiva). Israel não foi esmagado e o mundo não saiu em apoio a eles." Ainda antes de confinar o líder palestino em seu QG, Israel vinha restringindo os movimentos Arafat desde 3 de dezembro. Os helicópteros e o aeroporto da AP foram destruídos pelos militares israelenses em retaliação aos seguidos atentados suicidas cometidos por extremistas palestinos. Sharon acusou diretamente Arafat, a quem declarou "inimigo de Israel", por não se empenhar em combater os grupos radicais e qualificou a restrição de seus movimentos de "prisão domiciliar". Em entrevista à rede de TV americana ABC, Sharon deu a entender que, apesar do acordo que permitiu a saída de Arafat do QG, a liberdade de movimentos do líder palestino estava condicionada ao fim dos atentados contra Israel. "Ele está livre para deixar o país", disse, em entrevista ao jornalista Ted Koppel, referindo-se a Arafat. "Mas nos reservamos o direito de mantê-lo fora (caso ocorram atentados)." "Não estamos dando nenhuma garantia a ele, pois, no passado, quando ele viajava, era o sinal para uma onda de terror contra Israel", prosseguiu Sharon. "Então, se tivermos aqui uma onda de terror e ele a estiver incitando do exterior, teremos de considerar isso e discutir o que fazer." Os tanques israelenses finalizavam hoje também a retirada de Hebron, na Cisjordânia. A operação na cidade seguiu-se a um atentado que causou a morte de quatro israelenses num assentamento judaico das proximidades, no sábado.