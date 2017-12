Israel anuncia retirada das tropas de área da Faixa de Gaza Israel vai se retirar de uma área que capturou esta madrugada na Faixa de Gaza, informou hoje uma fonte oficial, logo depois que os Estados Unidos criticaram duramente a ação israelense. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que as forças israelenses recuarão durante a noite. Tanques de Israel entraram no extremo noroeste da Faixa de Gaza depois que palestinos atacaram com morteiros o povoado israelense de Sderot.