Israel aperta o cerco contra a imprensa estrangeira O Escritório de Imprensa do Governo de Israel revogou nesta terça-feira as credenciais de dois jornalistas de televisão de Abu Dhabi e ameaçou com ações legais contra as redes norte-americanas CNN e NBC por ignorar ordens militares e transmitir da cidade de Ramallah, ocupada pelas tropas israelenses. Em um comunicado, o governo afirma ter recolhido as credenciais do correspondente Leileh Odeh e do enviado Bassam Azawi, ambos dos Emirados Árabes Unidos, depois que o canal por satélite mostrou uma reportagem, em 31 de março último, alegando que tropas israelenses em Ramallah teriam executado um grupo de jovens no clube islâmico da cidade. A execução é negada pelos militares do Estado judeu. O governo também informou ter enviado reclamações por escrito à CNN e à NBC, cujos correspondentes continuaram transmitindo de Ramallah depois de Israel ter declarado a cidade uma zona militar fechada. "Se eles continuarem violando leis israelenses, o Estado de Israel tomará medidas previstas pela lei", afirma o comunicado governamental. A NBC não respondeu a chamadas telefônicos e a CNN recusou-se a comentar o assunto. Hoje, a federação Internacional de Jornalistas, com base em Bruxelas, criticou Israel por fechara área à mídia. "Nos opomos a essa estratégia (...) A censura não trará a paz, mas gerará mais ignorância, rumores e medo". Ontem, forças israelenses expulsaram uma equipe da rede de televisão norte-americana CBC de Ramallah, uma atitude que provocou fortes protestos da Associação de Imprensa Estrangeira em Israel.