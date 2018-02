Israel apresenta jato não tripulado capaz de voar ao Irã

Segundo as autoridades, os jatos podem voar 20 horas consecutivas e serão usados principalmente para vigilância e para carregamento. Os aviões, construídos pela estatal Israel Aerospace Industries, foram usados pela primeira vez durante a guerra com a Faixa de Gaza no ano passado.

Em uma cerimônia de apresentação neste domingo, autoridades israelenses se recusaram a dizer qual é o tamanho da nova frota ou se os aviões foram produzidos para serem usados contra o Irã. Israel acredita que o Irã está tentando desenvolver armas nucleares e ameaçou repetidamente atacar o país se esforços diplomáticos para limitar o programa nuclear fracassarem.