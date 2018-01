Israel apresenta robô matador portátil para atacar inimigos Uma companhia de equipamentos militares de Israel revelou nesta quinta-feira um robô portátil capaz de ingressar em zonas de combate perigosas sozinho e atacar inimigos. A máquina é equipada com armamento que inclui uma pistola automática e granadas. O VIPeR, que é do tamanho de uma televisão pequena, foi inventado como parte dos esforços de Israel para desenvolver armamentos que reduzam riscos a seus soldados em combates corpo a corpo contra militantes palestinos ou do grupo libanês Hezbollah. A fabricante da máquina, Elbit Systems, disse que o tamanho reduzido do VIPeR e suas esteiras duplas permitem o robô se locomover por escadas, escombros, corredores escuros, cavernas ou túneis estreitos. Além de funções de detector e de desarmamento de bombas, o VIPeR pode transportar uma pistola automática ou plantar uma granada. As armas podem ser guiadas por uma câmera de vídeo embutida no robô. Segundo a Elbit, que tem relacionamento próximo com o Ministério de Defesa, Israel planeja usar o VIPeR em suas unidades de infantaria após testes de campo. O robô também pode interessar forças policiais de outros países ou tropas dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão.