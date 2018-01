Israel aprova acordo de troca com Hezbollah O gabinete de Israel aprovou neste domingo, por 12 votos a 11, um acordo para a troca de prisioneiros com o grupo guerrilheiro islâmico libanês Hezbollah que será mediado pela Alemanha e contará com a participação da Cruz Vermelha Internacional. O Hezbollah não divulgou nenhum comentário sobre a decisão do gabinete israelense. Apesar de não permitir a inclusão de prisioneiros libaneses que tenham atacado Israel e deixar de fora nomes importantes dos dois lados, como o piloto israelense e herói nacional, Ron Arad, e o libanês Samir Kantar, o prisioneiro que está há mais tempo em poder dos israelenses, o acordo prevê a troca de mais de 400 prisioneiros palestinos e libaneses, inclusive dois líderes da guerrilha libanesa seqüestrados por Israel. Além disso, dezenas de guerrilheiros árabes da Síria, do Marrocos, do Sudão e da Líbia também serão incluídos. Israel receberá os corpos de três soldados e um empresário seqüestrado em 2000, Elhanan Tannenbaum. Especialistas no conflito e na região consideram que tanto Arad quanto Kantar estão sendo guardados para negociações futuras, possivelmente numa troca simples, um pelo outro. Ainda há a possibilidade, defendida pelo governo israelense, de Arad não estar no Líbano, e sim, no Irã. Mesmo sendo acusado pela família do aviador de abandonar um de seus maiores soldados no campo de batalha, Sharon pressionou fortemente seu gabinete pela inclusão no acordo do empresário Tannenbaum, que, segundo o primeiro-ministro, certamente seria assassinado se a troca não fosse aprovada. Tannenbaum também é um coronel da reserva do Exército que foi seqüestrado em Abu Dhabi, nos Emirado Árabes Unidos, com passaporte falso quando tratava de negócios na região. O anúncio da aprovação do acordo coincidiu hoje com violações do espaço aéreo do sul do Líbano por aviões de combate israelenses. Caças da Força Aérea sobrevoaram as controvertidas Granjas de Chebaa, um enclave ainda ocupado por Israel na fronteira com o Líbano e a Síria. Além das incursões aérea, a artilharia israelense disparou várias vezes contra a posição de radar síria em Chebaa.