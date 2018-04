Israel aprova construção de muro na fronteira com Egito O governo israelense aprovou a construção de um muro no sul do país, na região de fronteira com o Egito. Um porta-voz do governo israelense informou hoje que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou a construção de dois trechos da estrutura. Um deles ficará perto de Rafah, na Faixa de Gaza, e o outro próximo do Mar Vermelho. O objetivo do governo é impedir que pessoas entrem ilegalmente no território de Israel.