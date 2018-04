Israel aprova construção de nova residência oficial O gabinete de Israel, em um de seus últimos atos antes da eleição de terça-feira (dia 10) no país, aprovou um projeto de US$ 162 milhões para construir, em um único complexo, a residência e o escritório do primeiro-ministro, que atualmente ocupam duas localidades distintas em Jerusalém. Os autores da proposta disseram que o novo complexo diminuirá os custos com transporte e segurança e permitirá ao primeiro-ministro permanecer no mesmo local em momentos de emergência, além de criar um local mais respeitável para receber líderes mundiais. Quatro ministros foram contrários à proposta, argumentando que o custo do projeto não era razoável por conta do atual contexto de crise econômica. As informações são de agências internacionais.