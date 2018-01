Israel aprova inclusão de partido ultradireitista em coalizão governamental

JERUSALÉM - O governo de Israel aprovou nesta segunda-feira, 30, a inclusão do partido ultradireitista Yisrael Beiteinu ("Israel é o Nosso Lar") na coalizão governamental e a designação de seu líder, Avigdor Lieberman, como titular da Defesa.

Em comunicado emitido pelo Escritório do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, se indica que "o governo aprovou por unanimidade a nomeação de Avigdor Lieberman como titular da Defesa".

Sem experiência militar, Lieberman deve jurar o cargo esta tarde no Parlamento.

No mesmo comunicado também se informa da designação de Sofa Landver, membro de Yisrael Beiteinu, como titular de Imigração e Absorção, e de Tzachi Hanegbi, do conservador Likud - de Netanyahu -, como ministro sem pasta do Escritório do primeiro-ministro.

A inclusão do partido de Lieberman no Executivo elevará o número de cadeiras da coalizão governamental para 66 contra os 61 com os quais Netanyahu contava após as eleições realizadas em 2015.

Nas últimas duas semanas, dois ministros, entre eles o anterior titular da Defesa e militante do Likud, Moshe Yaalon, renunciaram ao Executivo por desavenças com o premiê israelense e com sua decisão de incorporar a formação de Lieberman à coalizão governamental. /EFE