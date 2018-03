Israel aprova orçamento em primeira votação O Parlamento de Israel aprovou em primeira votação a proposta de orçamento para 2003, apesar da oposição do Partido Trabalhista, que deixou a coalizão que sustenta o governo Ariel Sharon. A votação foi 67 votos a favor e 45 contra, com duas abstenções. Duas novas votações são necessárias para a aprovação final. Ministros trabalhistas apresentaram anteriormente suas renúncias, em vista da oposição ao orçamento. O primeiro-ministro Ariel Sharon afirmou no Parlamento que pretende continuar liderando o país, sugerindo que não irá convocar eleições antecipadas.