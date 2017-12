Israel assassina jovem palestino de 17 anos Soldados israelenses assassinaram hoje a tiros um adolescente palestino de 17 anos na cidade de Rafah, localizada ao sul da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas. Sadi el Azzazi, que ficou gravemente ferido nas costa, morreu mais tarde no hospital, disse o médico Ali Mansur, diretor do centro hospitalar de Rafah. Segundo testemunhas palestinas, o assassinato ocorreu quando militares israelenses começaram a atirar sem motivo em uma área do bairro Salah el Din. Para os israelenses, o jovem teria lançado uma granada contra um posto do exército.