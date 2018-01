Israel ataca alvos palestinos em Gaza Utilizando helicópteros de combate, Israel atacou neste sábado alvos palestinos na Faixa de Gaza, segundo fontes israelenses e palestinas. De acordo com a assessoria de comunicação do exército, os helicópteros atacaram com êxito uma fábrica de munições, onde estavam depositados morteiros. Do lado palestino, fontes e testemunhas informaram que dois aparelhos dispararam mísseis contra uma distribuidora de eletricidade, deixando a área no escuro. Ambas as partes informaram que o alvo do ataque estava a leste da cidade de Jan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Não houve informações de mortos ou feridos. Segundo o porta-voz do exército israelense, o ataque foi ordenado em represália ao lançamento de três projéteis, na noite desta sexta-feira, contra o assentamento judeu de Gadid, que deixaram três pessoas levemente feridas.