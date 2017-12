Israel ataca área cristã do norte de Beirute O Exército israelense atacou nesta sexta-feira a área de Mamel Tek, de maioria cristã, no norte de Beirute, perto da localidade de Yunis, informaram testemunhas. Segundo os relatos, três projéteis caíram na ponte que une Trepa Weik e Casino, perto da saída norte da capital. Não há informações sobre vítimas. O secretário-geral do Partido de Deus, xeque Hassan Nasrallah, ameaçou bombardear Tel-Aviv se os israelenses atacassem novamente a capital libanesa. A rádio Voz do Líbano informou que o ataque aconteceu por volta das 7 horas (1 hora de Brasília). No momento, atravessavam a ponte uma caminhonete e um Mercedes. Unidades dos serviços de socorro chegaram ao trabalham na remoção dos escombros. Durante toda a noite (horário local), aviões de combate israelenses castigaram duramente os bairros da zona sul de Beirute, reduto do grupo xiita libanês Hezbollah. Segundo diversas fontes, os caças-bombardeiros israelenses realizaram 19 incursões. Alguns deles chegaram inclusive a Uzai, na entrada sul da cidade. O Vale de Bekka, no leste, outro reduto do Hezbollah, também foi atacado. Notícias provenientes de Israel informam que o Exército israelense, que já tem cerca de dez mil soldados em território libanês, planeja avançar até o rio Litani, que fica 30 quilômetros ao norte da fronteira entre os dois países. O Exército diz que seu objetivo é forçar os guerrilheiros do Hezbollah a recuarem e abrir caminho para uma possível força internacional patrulhar a área. O conflito ameaça se intensificar apesar de esforços da Organização das Nações Unidas para buscar uma trégua.