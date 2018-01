Israel ataca Beirute em resposta a mísseis contra Haifa Israel voltou a bombardear o sul de Beirute na manhã deste domingo, pouco depois de pelo menos oito pessoas morrerem em um ataque do grupo xiita libanês Hezbollah contra a cidade de Haifa, a terceira maior do Estado judeu. As explosões, que continuam, são ouvidas em toda a capital libanesa, e várias colunas de fumaça preta saem dos bairros do sul da cidade, reduto do movimento xiita. A Cruz Vermelha libanesa abriu um número de telefone para receber informações sobre as vítimas. Uma ponte próxima ao aeroporto também foi destruída nesta última onda de ataques. Além disso, a aviação israelense atacou a região de Nabatiyeh, matando pelo menos três pessoas, entre elas um bebê, segundo o canal New TV. O sul de Beirute já fora atingido mais cedo. A sede da rede de TV Al-Manar, órgão do Hezbollah, foi destruída, mas suas transmissões só foram suspensas por alguns minutos, e agora continuam com aparente normalidade. A rede de TV, principal porta-voz do Hezbollah, tem outros estúdios, sejam eles subterrâneos ou fora de Beirute. A catariana Al Jazira mostrou imagens da sede da Al-Manar reduzida a escombros. Uma rede de televisão israelense afirmou que o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ficara ferido em um dos ataques, o que foi imediatamente desmentido pelo grupo radical xiita. O Hezbollah lançou hoje o maior ataque contra vários alvos do norte de Israel, deixando pelo menos oito mortos em cidade de Haifa, cidade portuária e importante pólo econômico do país. A "Resistência Islâmica", braço armado do Hezbollah, ameaçou atacar as instalações petroquímicas de Haifa, que disse ter evitado voluntariamente até agora.