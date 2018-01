Israel ataca campo de refugiados na Faixa de Gaza Tanques israelenses entraram no capo de refugiados palestinos próximo a cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, na madrugada desta quarta-feira, disseram moradores. O comando militar de Israel não fez comentário imediato. Os moradores disseram que cerca de 25 tanques entraram no campo de refugiados pelo lado oeste, próximo ao assentamento judeu Ganei Tal. Eles disseram que os soldados estavam disparando armas de fogo, mas ainda não há informações de vítimas. Ambulâncias palestinas se dirigiram para a entrada do campo por precaução, disseram as testemunhas.