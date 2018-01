Israel ataca campo de refugiados palestinos Um palestino morreu e outros cinco ficaram feridos nesta noite durante um ataque do Exército israelense contra o campo de refugiados de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Segundo fontes da segurança palestina, um helicóptero israelense lançou um míssil contra o campo, e cerca de 40 blindados e algumas escavadeiras entraram na área. As escavadeiras destruíram um edifício de um andar. O Exército israelense, por sua vez, informa que quatro soldados ficaram feridos quando o blindado que os transportava foi atingido por uma carga explosiva. Desde agosto de 2002, as Forças Armadas de Israel destruíram mais de 170 casas pertencentes a palestinos, acusados de participar de atentados em Israel ou de ataques a colonos judeus nos territórios palestinos ocupados por Israel.