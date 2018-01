Israel ataca carro e mata pelo menos duas pessoas Um helicóptero israelense lançou dois mísseis contra um automóvel na Faixa de Gaza, matando pelo menos duas pessoas e ferindo outras 15, entre elas três crianças, disseram médicos palestinos. Foi ouvida uma grande explosão, junto ao som de helicópteros sobrevoando a área. Várias ambulâncias se dirigiram ao local do ataque. Testemunhas disseram que um pequeno veículo foi destruído na explosão. O carro circulava por uma estrada que liga a Cidade de Gaza ao campo de refugiados Jebaliya. Israel tem enviado com freqüência helicópteros e caças para matar combatentes palestinos com mísseis. O último desses ataques foi em 7 de fevereiro, quando um helicóptero disparou destruiu um automóvel, matando um dirigente do grupo Jihad Islâmica que estava no carro e um menino de 12 anos que ia à escola.