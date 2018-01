Israel ataca cidade ao sul da Faixa de Gaza Forças israelenses atacaram o povoado de Jan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, nesta quarta-feira. Um míssil foi disparado de um helicóptero, enquanto continuavam os preparativos dos militantes para a retirada israelense. Fontes palestinas disseram que 12 pessoas ficaram feridas no ataque, três delas em estado grave. Militares israelenses que pediram para não serem identificados informaram que a ação foi contra a "estrutura terrorista" e que o míssil foi lançado para atingir elementos armados. O exército declarou que seus soldados destruíram 13 centros abandonados antes de se retirarem, pouco depois do amanhecer.