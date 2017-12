Israel ataca complexo de segurança em Gaza Dois helicópteros israelenses dispararam nove foguetes contra um complexo de segurança palestino em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disseram fontes e testemunhas. Ambulâncias e viaturas da polícia chegaram rapidamente ao local. Segundo testemunhas, três edifícios foram destruídos. Os helicópteros sobrevoavam o local depois dos ataques e não estava claro se voltariam a agir. Os três prédios pertencem à Força 17, a guarda pessoal do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Os edifícios também são usados pela inteligência palestina, disseram oficiais de segurança. Os mísseis abriram grandes buracos nos telhados dos prédios e derrubaram algumas paredes, disseram testemunhas. Os móveis foram totalmente destruídos e, depois dos ataques, os funcionários que trabalham no local foram vistos tentando recuperar seus pertences entre os escombros.