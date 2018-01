Israel ataca estação de rádio de guerrilheiros em Beirute Aviões de caça israelenses renovaram os ataques nos subúrbios da zona sul de Beirute nesta sexta-feira, mirando uma estação de rádio pertencente a guerrilheiros do Hezbollah, divulgou o grupo. A emissora de TV Al-Manar, do Hezbollah, reportou que aviões israelenses dispararam um míssil na vizinhança da estação Al-Nour, no bairro Haret Hreik no sul de Beirute, mas errou o alvo e atingiu, ao invés disso, um apartamento em um prédio residencial. Um repórter da Al-Jazeera que estava na cena, porém, informou que o prédio que abriga a estação Al-Nour, que fica a cerca de 300 metros do escritório central da Al-Manar, foi atingido. Segundo ele, a sede da Al-Nour sofreu alguns danos, mas uma área da estação que fica abaixo do solo ainda está em operação. Não houve nenhum comentário imediato sobre os acontecimentos, e a estação continuou no ar. Em Jerusalém, e Exército israelense disse que atacou um complexo do Hezbollah que inclui a estação de TV do grupo. A Al-Manar colocou no ar imagens do ataque, mostrando a fumaça como pertencendo a um apartamento na área e bombeiros correndo na direção do prédio. Foi a segunda vez nesta sexta que aviões de caça israelenses atacaram bairros residenciais no sul de Beirute, um reduto da liderança do grupo xiita Hezbollah. Os aviões de Israel dispararam mísseis mais cedo em estradas nos subúrbios, derrubando uma ponte e danificando outra.