Israel ataca fábrica de armas do Hamas Helicópteros israelenses atacaram supostas fábricas de armas do grupo islâmico Hamas, na cidade de Gaza. Nesta manhã, também, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon cancelou um encontro que teria com seu colega palestino, Ahmed Korey, por causa do atentado suicida que deixou 10 mortos em um porto de Ashdod. No ataque de hoje, os helicópteros de Israel lançaram mísseis contra as fábricas de armas, causando danos, mas não feridos. Sharon espera a volta do ministro da Defesa, Shaul Mofaz, de uma viagem aos Estados Unidos, para decidir se realiza ataques aéreos em grande escala, disse uma fonte.