Israel ataca Gaza com tanques e helicópteros Helicópteros e tanques israelenses atacaram nesta segunda-feira o principal complexo governamental palestino na Cidade de Gaza, demolindo diversos prédios. A polícia, por sua vez, vasculhava a casa de um árabe-israelense acusado de tentar seqüestrar um avião israelense de passageiros que seguia para a Turquia. Na Cisjordânia, forças israelenses impuseram um toque de recolher num bairro de Ramallah e procuraram supostos militantes palestinos ao mesmo tempo em que autoridades israelenses aparentemente analisavam uma proposta para a anexação de enclaves judaicos em Hebron após uma emboscada que deixou 12 soldados e seguranças mortos na última sexta-feira. Mais tarde, um palestino disparou contra motoristas nos arredores da colônia judaica de Rimmonim, 20 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Segundo militares, uma mulher israelense morreu no ataque. Apesar da violência mútua e de uma repentina e acirrada campanha eleitoral em Israel, prosseguiam as negociações sobre um plano euro-americano para encerrar o conflito no Oriente Médio, de acordo com um documento obtido pela Associated Press. Na Cidade de Gaza, helicópteros israelenses lançaram mísseis contra o QG do Departamento de Segurança Preventiva, principal força palestina, à medida que tanques e soldados entravam. Dois agentes palestinos de segurança e um cinegrafista da Reuters ficaram levemente feridos, disseram médicos. Não há relatos de mais vítimas. O Exército do Estado judeu alega que o local era utilizado para "construir armas". Dezenas de morteiros e grandas, diversos mísseis antitanque e um míssil Qassem foram encontrados assim como equipamentos de soldagem e informações militares, disse o general de brigada Israel Ziv, comandante das forças israelitas em Gaza. O ministro israelense da Defesa, Shaul Mofaz, disse que o ataque "demonstrou a estreita conexão entre as forças de segurança da Autoridade Palestina e grupos terroristas palestinos". Ziv disse que as forças israelenses decidiram atacar o complexo após a recente detenção de Yusuf Mukdad, suspeito de planejar ataques contra israelenses. Após a prisão, segundo Ziv, "ficou claro que eles produziam uma grande quantidade de armas e as entregavam ao Hamas, à Jihad Islâmica e outros" grupos. Rashid Abu Shabak, chefe do Departamento de Segurança Preventiva em Gaza, visitou hoje os escombros do QG devastado pelos israelenses e negou que armas fossem construídas no local. "Todos os complexos palestinos de segurança dispõem de oficinas para o conserto de veículos. Eles considerarem esta oficina uma fábrica de armas não é nenhuma novidade", diz ele. "A agressão da noite passada não foi apenas um ataque contra meu quartel-general, mas contra todo o povo palestino e o processo de paz." Gaza vinha sendo poupada de operações militares em larga escala por meio das quais Israel tomou o controle das principais cidades da Cisjordânia. No entanto, líderes israelenses dizem que grupos militantes operam impunemente na Faixa de Gaza e em algum momento o Exército do Estado judeu terá de enfrentá-los. Enquanto isso, Israel continuava analisando como responder a uma emboscada realizada em Hebron na última sexta-feira, na qual homens armados dispararam contra soldados que escoltavam religiosos judeus. A emboscada resultou na morte de 12 soldados e seguranças. O primeiro-ministro Ariel Sharon, por sua vez, estaria analisando uma proposta de ligar uma linha de enclaves judaicos da cidade e anexá-los ao assentamento de Kiryat Arba, medida esta que poderia enfurecer muitos palestinos. O local fica numa área de Hebron sob controle das forças israelitas. "O que o primeiro-ministro pediu para se examinar é a criação de uma área judaica que terá como objetivo dar mais segurança aos habitantes judeus e reduzirá bastante a população árabe sob nosso controle", disse o ministro de gabinete Dan Naveh, um aliado de Sharon, nesta segunda-feira. No entanto, outros membros do governo falavam apenas em ampliar a presença militar em Hebron para tentar dar mais segurança aos cerca de 450 colonos que vivem na tensa cidade habitada por cerca de 130.000 palestinos. Em outro desdobramento, um grupo de palestinos foi proibido de viajar ao kibutz Metzer, onde pretendiam homenagear os moradores da comunidade agrícola depois de um ataque contra o local ter deixado cinco mortos, inclusive duas crianças, na semana passada. "Eles impediram nosso povo de apertar as mãos de pessoas que sofreram com esta terrível situação no outro lado", comentou o líder palestino Yasser Arafat. Ophir Chacham, um militar israelense, disse que o grupo pediu permissão para cruzar a fronteira apenas ontem e nenhuma decisão foi tomada até o momento.