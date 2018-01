Israel ataca instalações de Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa Helicópteros israelenses atacaram nesta madrugada instalações que supostamente abrigam militantes palestinos, entre eles um local do grupo terrorista Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, na Cidade de Gaza, segundo fontes de segurança. O ataque, acrescentaram as fontes, não deixou vítimas, porque no momento das explosões não havia ninguém dentro do edifício. Os serviços de segurança palestinos disseram que, pouco depois do primeiro ataque, aconteceu uma segunda incursão aérea israelense sobre um campo de treinamento de militantes no norte de Gaza, sem que notícias sobre vítimas até o momento. Esta é a sexta noite consecutiva em que os israelenses ataca a Faixa de Gaza, em resposta ao seqüestro de um soldado israelense na semana passada por parte de militantes palestinos, que pretendem trocar o militar por cerca de 1.400 prisioneiros árabes que estão em prisões israelenses. Nesta noite, três militantes do movimento islâmico Hamas foram mortos nas imediações do aeroporto de Gaza ao serem atingidos pelos tiros do Exército israelense, cujo porta-voz disse que o ataque foi devido à tentativa de evitar que as três pessoas que morreram atacassem o território de Israel com mísseis de fabricação caseira.