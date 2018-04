Israel ataca militantes em Gaza e mata 2 palestinos

Os militares israelenses informaram que atacaram um grupo de palestinos que instalava explosivos perto da cerca fronteiriça. O grupo Jihad Islâmica afirmou que combateu forças israelenses que entraram em Gaza. Os militantes disseram que foram atacados de um helicóptero e por tanques israelenses. O corpo de um militante de 23 anos da Jihad Islâmica foi levado a um hospital de Gaza imediatamente após o confronto. Depois, um segundo corpo foi retirado da área.

O Hamas, que controla Gaza, tenta manter um cessar-fogo com Israel desde o fim da guerra em Gaza, em janeiro de 2009. Apesar disso, militantes de grupos menores realizam ataques esporádicos.

No ano passado, Israel liderou uma violenta ofensiva na Faixa de Gaza, com a intenção declarada de interromper os ataques de foguetes em seu território. O Hamas, apoiado pelo Irã, tomou controle de Gaza há quase três anos, após expulsar as forças do Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.