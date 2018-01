Israel ataca posição do Hezbollah no sul do Líbano Um porta-voz das Forças Armadas de Israel informou que aviões militares do país dispararam mísseis contra uma instalação de artilharia antiaérea da milícia libanesa Hezbollah em Bayada, nos arredores da cidade de Tiro (sul do Líbano). Segundo o porta-voz, o ataque aéreo foi uma retaliação contra o Hezbollah pelo fato de a milícia ter feito cinco disparos de artilharia antiaérea, com mísseis que caíram na comunidade israelense de Zarit, perto da fronteira. Em Beirute, oficiais libaneses disseram que o Hezbollah disparou contra aviões militares israelenses que haviam violado o espaço aéreo do Líbano.