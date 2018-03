Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano Jatos israelenses bombardearam nesta terça-feira supostas posições do grupo Hezbollah (Partido de Deus) em uma área disputada entre o sul do Líbano e Israel. Segundo versão do exército do Estado judeu, a ação foi uma resposta a ataques de guerrilheiros libaneses contra posições israelenses. Dois aviões de Israel lançaram pelo menos três foguetes em alvos localizados ao sul da vila de Kfar Chouba, do lado libanês da fronteira. Segundo oficiais que falaram na condição de anonimato, não foi possível avaliar imediatamente os danos devido à forte neblina que encobria a área. Antes dos ataques aéreos, guerrilheiros do Hezbollah haviam lançado tiros de morteiro contra posições israelenses dentro de uma zona disputada conhecida como chácaras Chebaa. Não há informações sobre casualidades. O conflito é o terceiro registrado na área em apenas quatro dias, levando a crer que o motivo dos ataques árabes na região seja o cerco israelense ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, na cidade de Ramallah (Cisjordânia).