Israel ataca prédio do Ministério da Economia palestino Um ataque aéreo israelense atingiu os escritórios do Ministério da Economia palestino e uma ponte na região central da Faixa de Gaza em dois ataques aéreos distintos na manhã de sábado (horário local). O primeiro ataque atingiu o Ministério e deixou partes do edifício em chamas. O prédio fica perto de um complexo habitacional em que vivem cerca de 600 pessoas. O Exército israelense confirmou o ataque contra o ministério, que é controlado pelo governo do Hamas. Equipes de resgate dirigiram-se ao local imediatamente. Até agora não há registros de mortos. Mais tarde, outro ataque israelense destruiu uma pequena ponte perto do campo de refugiados de Bureij, na região central de Gaza, segundo informações de funcionários palestinos. Na quinta-feira, uma bomba lançada por um avião israelense destruiu partes do prédio do Ministério do Exterior palestino na Cidade de Gaza. A explosão destruiu andares do edifício e causou sérios danos na região. Pelo menos três pessoas, que estavam em edifícios vizinhos, ficaram feridas no ataque. Israel tem intensificado sua ofensiva em Gaza depois que militantes ligados ao Hamas mataram dois soldados israelenses e capturaram um terceiro no dia 25 de junho. Os ataques já duram duas semanas e deixaram um saldo de mais de 50 mortos.