Israel ataca prédios da Autoridade Palestina Israel lançou no início da madrugada desta Domingo (horário de Brasília) um ataque contra edifícios do governo palestino na cidade de Naplusa, na Cisjordânia. O ataque foi em represália ao atentado suicida a uma pizzaria em uma assentamento judeu. No atentado deste sábado, três pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas. Helicópteros e caças F 16 realizaram ataques dirigidos a um conjunto de prédios da Autoridade Palestina. Esses prédios costumam ser usados pelo líder palestino, Yasser Arafat, em visitas a cidade. Não há informações de vítimas. As únicas informações disponíveis dão conta dos grandes estragos sofridos pelos edifícios bombardeados.