Israel ataca quartéis da polícia palestina Utilizando aviões de combate fabricados pelos Estados Unidos, as forças israelenses destruíram hoje três quartéis da polícia palestina nas cidades de Gaza e Deir al-Balah, na Faixa de Gaza, e Salfit, na Cisjordânia. A ação foi uma resposta aos atentados palestinos da véspera, que causaram a morte de três soldados israelenses e dois colonos judeus. De acordo com fontes da Autoridade Palestina (AP), um policial palestino foi morto e 18 pessoas ficaram feridas nos ataques aos quartéis da polícia com caças F-15 e F-16. Os edifícios ficaram em ruínas. Os palestinos também acusaram Israel de ter invadido com tanques e tratores outras cidades sob a administração da AP, demolindo postos policiais. Em dois dias, num dos fins de semana mais sangrentos da nova intifada (revolta palestina), pelo menos dez pessoas foram mortas, ampliando a incerteza sobre se as partes continuarão com o esforço de retornar as negociações para pôr fim aos 11 meses de violência, que já causarm a morte de mais de 700 pessoas - das quais cerca de 550 são palestinos e 150, israelenses. Entre os mortos dos últimos dois dias incluem-se os dois franco-atiradores que invadiram no sábado uma base do Exército israelense em Rafah, perto da fronteira com o Egito, mataram três soldados e feriram outros sete. Funcionários de Israel disseram que um dos pistoleiros que invadiram o quartel era membro da Força 17, o corpo de segurança pessoal do presidente da AP, Yasser Arafat. Em outro caso de violência, supostos militantes palestinos mataram a tiros um motorista israelense nas proximidades do vilarejo de Zeita, na Cisjordânia, na manhã de hoje. Horas antes, um casal de colonos judeus morreu quando voltava para casa, num assentamento próximo da cidade de Ramallah, em outro ataque de franco-atiradores palestinos. O governo israelense voltou a responsabilizar Arafat e a AP pela violência. "Não permitirei que cidadãos israelenses que dirijam pelas estradas do país sejam alvos de assassinos", declarou o ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer. Arafat, por seu lado, denunciou a "barbárie" dos ataques israelenses contra as sedes da polícia palestina, acrescentando que as incursões "não frearão a luta palestina por um Estado independente". "Reitero que a montanha não será sacudida pelo vento", declarou Arafat a jornalistas - vestindo uniforme de campanha militar e portando uma submetralhadora -, enquanto inspecionava as ruínas do quartel destruído em Gaza.