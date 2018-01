Israel ataca região onde brasileiros aguardam a vez de deixar o Líbano A aviação de Israel bombardeou na noite de quarta-feira o sul do Líbano e o Vale do Bekaa, região onde grupos de brasileiros aguardam a vez de serem retirados do Líbano. De acordo com o chanceler Celso Amorim, "tínhamos condições de retirar 400 pessoas do Vale do Bekaa, mas apenas 100 brasileiros se apresentaram para sair da região". O governo brasileiro enviou um diplomata com 500 passaportes a Beirute para renovar os documentos daqueles que queiram deixar o Líbano. Até quarta-feira, 1.134 haviam sido retirados do país. Outros 245 saíram por conta própria. Ainda na noite de quarta-feira, um ataque da aviação israelense lançou ao coração da cidade portuária de Tiro, no sul, destruiu um edifício e deixou 11 pessoas feridas. Pelo menos três pessoas - um policial e dois civis - foram mortos por ataques de caça-torpedeiros de Israel. Elas estavam em um veículo que circulava no Vale do Bekaa, na fronteira com a Síria.