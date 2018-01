Israel ataca rodovia que liga Beirute a Damasco Aviões de guerra de Israel atacaram a estrada que liga Beirute a Damasco, capital da Síria, na madrugada da sexta-feira (horário local), fechando as principais vias do país numa tentativa de isolar o Líbano do resto do mundo, segundo fontes militares libanesas. Os caças atacaram a estrada na altura das montanhas do centro do Líbano, em Mdeirej. A área do alvo era uma antiga extensão da estrada e a ponte perto da estrada principal, que ficaram intactos. Outro ataque aéreo, aparentemente tinha como alvo a principal saída da ponte. Autoridades retiraram os motoristas da estrada, por precaução, e eles terão que fazer longos desvios por outras estradas nas montanhas. Devido a escuridão, ainda não foi possível averiguar a extensão do prejuízo na rodovia principal. O exército israelense confirmou o ataque. A estrada, que vai de Beirute até as montanhas antes de chegar ao vale de Bekaa e entrar na Síria, era uma das únicas ligações do país com o exterior desde que Israel bloqueou o Líbano por terra, mar e ar nesta quinta-feira. Israel intensificou os ataques ao Líbano, atingindo pontes, rodovias, além de pistas de decolagem do aeroporto internacional e duas principais bases aéreas para pressionar o governo e o Hezbollah a liberarem dois soldados israelenses que a guerrilha capturou na quarta-feira.