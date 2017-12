Israel atende a pedido dos EUA e pára demolição do QG de Arafat Tanques e tropas israelenses reforçaram hoje com arame farpado o cerco ao complexo da Autoridade Palestina (AP), em Ramallah, na Cisjordânia, onde o presidente palestino, Yasser Arafat, está confinado, mas interromperam no início da noite a demolição do prédio em que ele está. Cerca de 250 pessoas permanecem no edifício com o líder palestino, incluindo 29 que Israel acusa de envolvimento em atentados (inicialmente, o governo falara em 20 procurados). As tropas israelenses estavam demolindo essa edificação - a única que restou de pé - e ameaçavam explodi-la se os 29 homens não se entregassem. Segundo a TV israelense, elas pararam com a demolição depois de "enérgica pressão diplomática" dos EUA. Os americanos temem que o aprofundamento da crise palestino-israelense prejudique sua estratégia contra o Iraque. Os EUA precisarão usar suas bases no Golfo Pérsico para lançar um ataque ao território iraquiano. "As ações de Israel no exterior e interior da Muqata (a sede da Autoridade Palestina) não são úteis para reduzir a violência terrorista e promover as reformas palestinas", assinalou a Casa Branca, num comunicado. As forças israelenses lançaram bombas de gás lacrimogêneo e dispararam contra milhares de pessoas que desobedeceram ao toque de recolher e saíram às ruas para protestar, em Ramallah, Gaza e outras cidades palestinas. Soldados mataram quatro manifestantes. "Chega de toque de recolher", gritavam palestinos diante da sede da AP em Ramallah recusando-se a voltar para suas casas. Um menino de 13 anos morreu em Ramallah em circunstâncias não esclarecidas: palestinos dizem que os militares atiraram nele, por ter violado o toque de recolher. O Exército afirma que uma bomba incendiária explodiu quando ele a lançava, matando-o. Os soldados israelenses estão a poucos metros de Arafat e, segundo o porta-voz do governo de Israel, Raanan Gissin, o país só levantará o cerco depois que os homens se entregarem. O vice-ministro israelense da Defesa, Wizman Shiri, disse que Israel gostaria que Arafat deixasse os territórios por decisão própria. No entanto, a imprensa local tem reportado que o objetivo da operação - denominada Questão de Tempo - é tornar sua situação insustentável, para forçá-lo a partir para o exílio. Arafat afirmou várias vezes que prefere "morrer como um mártir" e disse a líderes árabes que se mataria com um tiro caso soldados israelenses tentem prendê-lo. Falando por telefone de dentro do complexo da AP onde está confinado, Arafat declarou hoje que os palestinos são "um povo de gigantes que não cederá". A afirmação foi feita por ele em conversa telefônica com o ex-presidente do Conselho Legislativo (Parlamento) palestino, Kahled al-Fahoum, que, de Damasco (Síria), dirige uma coalizão de cinco pequenos movimentos contrários à política de Arafat, a Frente De Salvação Nacional Palestina, e que disse estar "satisfeito por manifestar" sua solidariedade a Arafat. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ordenou o cerco na quinta-feira, depois que dois atentados suicidas em menos de 24 horas mataram nove pessoas (incluindo os extremistas) no país. A AP convocou uma greve geral para amanhã, pediu ajuda mundial e fez um chamamento ao povo para resistir ao ataque israelense. A Liga Árabe realiza na segunda-feira, em caráter de urgência, reunião de delegados de seus 22 países membros. Líderes árabes estão fazendo um esforço diplomático para obter o fim do cerco. Há o temor de que, se Arafat for ferido, morto ou forçado a exilar-se, estourem manifestações populares nos países da região. O governo israelense insiste em que não pretende machucar Arafat nem demolir o prédio em que está. Em Israel, oposicionistas e a imprensa questionam a utilidade do cerco, especialmente por causa dos informes de que o objetivo de Sharon é forçar Arafat a exilar-se. Sharon está sendo criticado por atacar a sede da AP em vez de atacar os dirigentes do grupo islâmico Hamas, responsáveis pelos últimos atentados em Israel. Além disso, o cerco a Arafat - afirmam - só tende a fortalecê-lo num momento em que seu poder vem sendo crescentemente contestado pelos próprios palestinos.