Israel: atentado à bomba deixa 8 feridos Cerca de oito pessoas ficaram feridas ontem à noite na explosão de uma bomba na cidade israelense de Hod Hasharon, ao norte de Tel Aviv, de acordo com informações de uma rádio local. A bomba estava escondida em um automóvel estacionado em frente de uma residência. Para a polícia israelense, a bomba foi instalada por extremistas palestinos. Na semana passada, dois atentados, um em Jerusalém e outro suicida próximo da cidade de Kfar Saba, no centro do país, causaram a morte de quatro pessoas e deixaram cerca de 40 feridos. Hoje de manhã, extremistas palestinos patrocinaram vários ataques com granadas contra alvos israelenses na Faixa de Gaza. Quatro granadas explodiram perto do assentamento judeu de Nezarim, no sudoeste de Gaza, sem deixar feridos. O atentado de hoje acontece no mesmo dia em que autoridades israelenses e palestinas se reúnem para discutir medidas para conter a violência na região. De acordo com a rádio israelense, esta será a primeira reunião entre as partes desde a posse do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Em Atenas, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, se reúne com o ministro palestino para Relações Internacionais, Nabil Shaath, em mais uma tentativa para retomar o processo de paz nos territórios palestinos.