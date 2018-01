Israel: atentado mata 1 e fere 9 Supostos militantes islâmicos detonaram explosivos carregados por eles em uma van nesta quinta-feira, depois de a polícia secreta ter perseguido os suspeitos por cerca de 50 quilômetros, ordenado a parada do veículo e tentar prendê-los. Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, três delas em estado grave, informou a polícia. Um suspeito, que ficou gravemente ferido, foi levado a um hospital por um helicóptero da força aérea israelense. Não estava imediatamente claro quantas pessoas estavam envolvidas no ataque, apesar de a polícia ter informado que a maior parte dos passageiros, entre os quais havia árabes e judeus, era inocente. A explosão ocorreu nas proximidades da cidade árabe-israelense de Emm el-Fahem, um dia depois de policiais terem detonado em segurança uma bomba deixada numa sacola plástica em Tel Aviv. As forças de segurança não descartam a hipótese de existir uma ligação entre o ataque frustrado de ontem e a explosão desta quinta-feira. Os supostos responsáveis pela explosão de hoje entraram no microônibus em Tel Aviv. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.