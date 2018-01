Israel autoriza saída de Yasser Arafat, mas não garante volta Israel autoriza o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, a deixar o seu quartel- general em Ramallah, na Cisjordânia, onde está retido há 17 meses, mas não garante deixá-lo voltar, informou hoje uma autoridade israelense. "Yasser Arafat não pode esperar mais do que uma simples saída. Israel não vai deixá-lo ir à Cisjordânia ou à Faixa de Gaza para encorajar o terrorismo", disse a autoridade sob anonimato. "Se ele quiser partir para o exterior para não voltar, pode fazê-lo, mas deverá fazê-lo sozinho e deixar os 200 a 300 terroristas que estão com ele na Mukata (o quartel-general em Ramallah) para que possamos interrogar e deter a maior parte deles", acrescentou. A autoridade disse ainda que "Israel nada fará para ajudar Arafat a pôr entraves a Abu Mazen (Mahmud Abbas, o primeiro- ministro palestino)". Abbas, que deverá apresentar hoje o seu governo ao Conselho Legislativo Palestino (CLP, Parlamento) para poder tomar posse, afirmou na segunda-feira que recusaria qualquer convite para ir a Washington, enquanto Israel não restituísse a liberdade de movimentos a Yasser Arafat. O presidente norte-americano, George W. Bush, declarou na semana passada que o processo de paz no Oriente Médio "acelerou" a partir do momento em queos palestinos escolheram um primeiro-ministro, acrescentando que pretende convidar Mahmud Abbas a visitar a Casa Branca assim que o seu gabinete tomar posse. A entrada em funções do governo de Abbas é a condição posta por Bush para a publicação do plano gradual de paz, um plano de paz internacional elaborado pelo Quarteto - Nações Unidas, União Européia, Estados Unidos e Rússia ? que prevê a criação por etapas de um Estado palestino independente até 2005. Yasser Arafat está cercado pelo exército israelense na Mukata desde 03 de dezembro de 2001.