Israel boicota diplomata norueguês por encontro com Haniyeh O Ministério de Assuntos Exteriores de Israel cancelou nesta terça-feira, 20, uma reunião entre o diretor-geral Aharon Abramovich e o secretário de Estado de Assuntos Exteriores da Noruega, Raymond Johansen, em resposta ao encontro do diplomata norueguês com o primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, nesta segunda-feira, em Gaza. A Noruega foi o primeiro país ocidental a romper o boicote internacional ao novo governo de união nacional da Autoridade Nacional Palestina (ANP), liderado pelo movimento islâmico Hamas e pelo nacionalista Fatah, iniciado no sábado. Johansen foi o primeiro diplomata ocidental que se reuniu em Gaza com o primeiro-ministro palestino, que é líder do Hamas, grupo considerado "terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Européia (UE). Israel sustenta que não reconhecerá o Executivo palestino de união nacional enquanto não forem cumpridas as condições impostas pelo Quarteto de Madri, no ano passado, ao primeiro governo de Haniyeh. As três condições são o reconhecimento de Israel, dos acordos já assinados e o fim da violência. O Quarteto de Madri, formado por EUA, UE, Rússia e ONU, decidiu nesta segunda-feira, em conversa telefônica entre seus membros, que continuará o boicote por mais três meses, até que se esclareça a posição do novo governo. Fontes diplomáticas israelenses, citadas pela rádio pública israelense, disseram que não há "nada novo" no cancelamento da reunião com Johansen e que a decisão de não receber nenhum funcionário que se encontre com dirigentes do Hamas ou qualquer outra organização "terrorista" foi aprovada há algum tempo. A mesma estratégia foi adotada por Israel entre 2001 e 2004, quando após declarar o presidente palestino Yasser Arafat como "irrelevante", seus governante e diplomatas se negavam a receber os representantes ocidentais que, em visitas à região, também se reuniam com o histórico líder palestino.