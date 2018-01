Israel boicota missão da ONU a áreas palestinas O governo de Israel disse que não irá cooperar com missão das Nações Unidas que chega hoje ao país para fazer uma inspeção pelas áreas palestinas.A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yaffa Ben-Ari, disse que a missão é ?tendenciosa e é inaceitável para nós, pois o veredito já está pré-determinado?. A missão foi determinada em outubrom em Genebra, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), que adotou a resolução acusando Israel de ?sistemáticas, difundidas e pesadas violações dos direitos humanos.? A missão deve se encontrar hoje à noite com o líder palestino Yasser Arafat, em Gaza.