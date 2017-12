Israel bombardeia alvos palestinos na Faixa de Gaza O Exército israelense bombardeou na noite de hoje alvos palestinos no norte da Faixa de Gaza, jogando uma cidade na escuridão e ferindo quatro pessoas, entre elas um menino de 10 anos. As quatro vítimas sofreram ferimentos moderados, disse um médico de um hospital palestino. A polícia palestina afirmou que os israelenses dispararam mísseis terra-terra contra a cidade de Beit-Lahiya, ao norte da Cidade de Gaza. Os israelenses não haviam utilizado antes tal tipo de míssil nos seis meses de conflitos com os palestinos. Um porta-voz do Exército israelense disse que o ataque foi em resposta a disparos de morteiros palestinos contra Nahal Oz, um assentamento comunitário israelense nas proximidades da Faixa de Gaza.