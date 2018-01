Israel bombardeia áreas no sul do Líbano Aviões israelenses atacaram a guerrilha do Hezbollah no sul do Líbano. Falando sob condição de anonimidade, militares de Israel afirmaram que foram atingidas bases do Hezbollah no Vale de Bekaa, perto da fronteira da Síria. O Canal Dois da TV israelense disse que pelo menos quatro explosões foram ouvidas. Não há dados sobre baixas. O ataque aéreo ocorre um dia depois de o Hezbollah ter disparado um míssil antitanque contra uma escavadeira israelense que operava na região fronteiriça, removendo explosivos. Um soldado de Israel foi morto e outro feriu-se gravemente.