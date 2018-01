Israel bombardeia base do exército libanês Aviões de guerra de Israel bombardearam duas bases do exército libanês perto da fronteira com a Síria, informou a polícia do Líbano nesta quinta-feira. Os ataques aéreos israelenses praticamente neutralizam a força aérea do Líbano. Os aviões de combate da força aérea libanesa estão fora de operação no momento, restando à força aérea do país somente helicópteros artilhados. Trata-se dos primeiros ataques diretos de Israel contra estruturas militares libanesas desde a captura, ontem, de dois soldados israelenses por guerrilheiros do Hezbollah. Teme-se que os ataques arrastem o Líbano para o conflito entre Israel e o Hezbollah. O exército libanês procura distanciar-se do conflito, mas o governo israelense diz considerar Beirute "responsável" pela captura dos soldados. Aviões israelenses despejaram duas bombas na pista da base aérea de Rayak, no Vale do Bekaa, informou a polícia. Não há informações sobre vítimas. Pouco depois, aeronaves do Estado de Israel dispararam quatro mísseis contra a base de Qoleiat, no norte do Líbano, também perto da fronteira com a Síria. Mais cedo, caças israelenses atacaram pistas do Aeroporto Internacional de Beirute. Rayak, 50 quilômetros ao leste de Beirute e a sete quilômetros da fronteira com a Síria, abriga a principal base aérea do Líbano.