Israel bombardeia casa de líder do Hamas, mata 2 e fere 20 Aviões israelenses bombardearam a casa de um líder do primeiro escalão do Hamas, Mahmoud Zahar, que ficou ferido. Seu filho e um de seus guarda-costas morreram. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas na explosão, em represália aos atentados suicidas ocorridos ontem contra Israel. O Hamas lançou um comunicado nesta quarta-feira assumindo a autoria dos dois atentados que mataram 16 pessoas ontem, em Tel Aviv e Jerusalém. O grupo terrorista afirmou que os atentados de ontem foram uma retaliação pelo assassinato de Ismail Abu Shanab, líder do Hamas morto em 21 de agosto por um helicóptero israelense.