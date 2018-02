Israel bombardeia dois edifícios em Gaza Ataques aéreos israelenses destruíram completamente um prédio de sete andares e danificaram grande parte de um centro comercial na Faixa de Gaza neste domingo, sinalizando uma nova escalada do conflito contra o Hamas. Os ataques aconteceram apenas poucas horas depois de Israel bombardear um prédio residencial na Cidade de Gaza. O edifício tinha 12 andares, com um total de 44 apartamentos. Segundo autoridades palestinas, 30 pessoas ficaram feridas, mas ninguém foi morto no ataque.