Israel bombardeia Gaza após morte de três soldados Helicópteros israelenses dispararam oito mísseis durante uma incursão, na madrugada desta sexta-feira, em Gaza. Segundo fontes de segurança palestinas, os mísseis atingiram metalúrgicas da zona industrial da cidade e a capela do Hospital Ahli, no centro de Gaza. No bairro de Zeitun, ao sul da cidade de Gaza, soldados israelenses apoiados por tanques e carros blindados entraram na cidade à procura de militantes palestinos. A ofensiva israelense destruiu ainda várias casas de palestinos no bairro Al Brazil, em Rafah , ao sul da Faixa de Gaza. Fontes hospitalares afirmaram que pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. A ofensiva é uma resposta ao atentado da noite desta quinta-feira, na Cisjordânia, onde militantes palestinos mataram, em uma emboscada, três soldados israelenses que faziam guarda ao sul de Hebron. O grupo islâmico Hamas se responsabilizou pelo atentado.