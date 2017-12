Israel bombardeia norte de Gaza em resposta a foguetes O Exército israelense retomou o bombardeio de diferentes regiões no norte da Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento, nestes últimos dias, de foguetes Qassam por milícias palestinas. Fontes militares disseram que a artilharia israelense fora da Faixa atira de forma simultânea contra vários alvos no norte de Gaza, de onde as milícias costumam atirar seus foguetes contra o território israelense. Sexta-feira, um dos foguetes feriu um bebê de poucos meses na cabeça. A família do bebê vivia em um dos povoados ao norte da Faixa de Gaza, cujos habitantes são colonos retirados em agosto. Desde então, confirmou o Exército israelense, a artilharia disparou mais de cem projéteis contra o norte de Gaza. Além disso, na madrugada de hoje a Força Aérea matou três milicianos das Brigadas de Al-Aqsa em um ataque contra uma base de treinamento nas proximidades da Cidade de Gaza.