Israel bombardeia o sul do Líbano Aviões de guerra de Israel bombardearam hoje áreas do sul do Líbano, em reposta a um ataque de guerrilheiros islâmicos do Hezbollah contra postos israelenses na fronteira, que deixaram três soldados feridos. Segundo a emissora de rádio do movimento Hezbollah, dois aviões lançaram mísseis nas proximidades do povoado de Kfar Chouba, ao norte das chamadas chácaras de Shebaa, uma zona disputada sob controle de Israel, localizada próxima às Colinas de Golan. Ao mesmo tempo, a artilharia israelense bombardeou a área, mas ainda não há registro de vítimas. Anteriormente, os guerrilheiros islâmicos haviam atacado com foguetes e granadas dois postos israelenses em Shebaa - al-Samaka e Roueissat el-Alam -, deixando feridos os três soldados.