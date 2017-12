Israel bombardeia oficina em Gaza Helicópteros israelenses dispararam três mísseis contra uma oficina mecânica em um prédio na Cidade de Gaza, dizem moradores. Testemunhas dizem que o alvo foi uma oficina, juntamente com um escritório do Hamas, na entrada do campo de refugiados de Shati. Duas pessoas ficaram feridas e foram tratadas na clínica do campo. Autoridades israelenses informam que o alvo era ?uma fábrica usada pelo Hamas para guardar armas e munição que o Hamas usava para atacar soldados e civis israelenses?. No passado Israel já havia atacado oficinas semelhantes, acusando os palestinos de usá-las para fabricar armas, incluindo foguetes rudimentares e morteiros. Moradores dizem que o andar térreo do edifício era uma oficina de consertos de motores e motocicletas e que o segundo andar, que já havia servido de base para o Hamas, estava vazio. Duas motocicletas foram retiradas do prédio após o ataque. Segundo as testemunhas havia tanques de gasolina no local, o que ajudou a alimentar o incêndio. O ataque ocorreu pouco antes da meia-noite, hora local.