Israel bombardeia prédios da AP em Gaza Helicópteros de combate israelenses atacaram com mísseis prédios da Autoridade Palestina na Faixa de Gaza, depois que disparos de morteiro feitos de áreas palestinas feriram criticamente um bebê judeu e sua mãe. "Estamos atacando alvos que estão envolvidos em terrorismo depois do bárbaro e insustentável ataque com morteiros hoje contra um bebê", disse o tenente-coronel Olivier Rafowicz, um porta-voz do Exército israelense.