Israel cancela conversações com Arafat Israel cancelou as conversações com Yasser Arafat marcadas para hoje, que tinha como objetivo discutir uma trégua entre judeus e palestinos. os israelenses exigem que, antes das conversações, o líder palestino prenda um atacante que matou um judeu na semana passada. Embora funcionários palestinos insistissem que o chanceler israelense, Shimon Peres, se reunisse com Arafat, Peres não compareceu à reunião de gabinete deste domingo, em protesto à atitude do primeiro-ministro Ariel Sharon, que impôs as condições para o prosseguimento das negociações. Fontes israelenses informaram que o chanceler considera a possibilidade de retirar o Partido Trabalhista do governo de coalizão de Sharon.